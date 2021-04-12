Karayolları da dijitalleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu çağda sadece yol yapmakla işin bitmediğini belirterek "Teknolojiyi, seyahat konforunu, can güvenliğini ve verimliliği sağlamak üzere karayollarımızda da dijitalleşiyoruz. Bir başka deyişle 'karayollarımızda dijitalleşme dönemini' başlatıyoruz" dedi. Türkiye'nin akıllı otoyollarından Ankara-Niğde Otoyolu'nun geçen yıl trafiğe açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Tek bir merkezden yönetilebilecek akıllı yollarımızın sayıları artacak" ifadelerini kullandı.