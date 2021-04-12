Ramazan fırsatçılarına karşı flaş uyarı: Uzman isim hile yöntemlerini tek tek sıraladı!

"TİCARET BAKANLIĞININ ALDIĞI ÖNLEMLER VAR"

Aydın Ağaoğlu, "Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler arasında en önemlilerinden biri de mobil tüketici uygulamasıdır. Tüketiciler, bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek, gördükleri haksız fiyat artışlarını elektronik ortamda aktararak, bu tür haksız fiyat artışları ile ilgili mücadelede üzerlerine düşenleri yapabilirler.

Ticaret Bakanlığı bir de 'Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu' oluşturdu. Özellikle gıda ürünleriyle ilgili girdi maliyetlerinde artış olmadı, sadece konjonktüre göre yani talebe göre ve mevsime göre fiyat artışı yapanlar bu kurul tarafından tespit edildiği takdirde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar." sözlerini kullandı.