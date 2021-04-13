Son dakika | Emeklilerin gözü bu toplantıda: Emekliye zamlı ikramiye

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.