33 yaşında, 33 ülkeyi radarına aldı

Genç girişimci desteğiyle kendi hikâyesini yaratarak 'Eternal' ayakkabı ve Rollbab markasını oluşturan Özlem Kurt, tasarladığı ve ürettiği ayakkabıları dünya pazarlarında satışa sunuyor.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) üye olan ve genç girişimcilere verilen destekten faydalanarak, kendi işini kuran endüstri mühendisi genç girişimci Özlem Kurt, 'Eternal' ayakkabı ve Rollbab (katlanabilir ayakkabı) markalarıyla dünya ayakkabı pazarında kendinden söz ettirmeyi başardı.Uluslararası fuarlarda yer alan markalarıyla tasarımlarını farklı ülkelerde sergileme şansı bulan Kurt, "33 yaşındayım, şu an 20'den fazla ülkeye her şeyi bize ait olan ayakkabılarımızı ihraç ediyoruz. 33 ülkeye ihracat yapmama çok az kaldı" dedi. 2015'te kadınların ihtiyaçlarını analiz ederek yola çıkan, katlanabilir ayakkabı olarak tasarladığı Rollbab'la iş hayatına atılan Özlem Kurt, "Kadınlar neye ihtiyaç duyar diyerek düşünmeye başlamıştım. Topuklu ayakkabıdan sıkılan ve yorulan kadınların gün içerisinde bunları değiştirebileceği bir ürün tasarladım. Katlanabilir babet ve büyüyebilen çantası. Aslında kadınların yaptıkları şeyi bir icada dönüştürdüm. Rollbab hikâyesi böyle başladı" diye konuştu.Sektöre girişini Rollbab yapan ve daha sonra tüm ayakkabı çeşitlerine yönelen genç girişimci, Eternal markası ile daha geniş segmente tasarladığı ayakkabılarını yerli ve dünya pazarlarına sunmaya başladı.Ar-Ge ve dijitalleşme ile rakiplerinden daha farklı bir üretim ve satış anlayışına sahip olduklarını söyleyen Kurt, üretimlerinin yüzde 60'ını yurtdışına yaptıklarını söyledi. Türkiye'de üretim yapan, günde bin, yılda 300 bin çift ayakkabı ürettiklerini, ayaklıklarının A'dan Z'ye el emeğinin yoğun olduğu detaylı ürünler gibi düşünülmesi gerektiğini belirten Kurt, "Ayakkabılarımızı, Avrupa başta olmak üzere, yakın coğrafyamız ve Avustralya gibi uzak bölgelere kadar ihraç ediyoruz" diye konuştu.