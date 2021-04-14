Anadolu Sigorta’ya 7 kategoride 10 ödül

Anadolu Sigorta, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde yedi kategoride üç birincilik, yedi adet de ikincilik ödülü kazandı. Firma, böylece IDC Türkiye CIO Ödülleri'nin en fazla ödül kazanan şirket oldu. IDC Türkiye CIO Ödülleri'nin bu yılki yarışmasına 64 şirket ve 258 proje katıldı. ASLI.AI projesiyle inovasyon, Juno platformuyla müşteri deneyimi ve Biz Bize platformu ile işin geleceği- çalışma tesisleri kategorilerinde birincilik ödülü alan Anadolu Sigorta; Metal Yakalı AS'lı projesiyle müşteri deneyimi, Biz Bize platformu ile işin geleceği- Çalışan Deneyimi, ASLI. AI projesiyle işin geleceği- Otomasyon, Metal Yakalı AS'lı Chatbot projesiyle işin geleceği-otomasyon, AS'lı Yapay Zekâ ile Poliçe Karşılaştırma projesiyle işin geleceğiinsan ve makine iş birliği, ASLI. AI projesiyle İşin Geleceği- insan ve makine iş birliği kategorilerinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, "2020 yılı nisanda görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak görüntüden hasar tahmin hizmeti veren https://asli.ai/ web sayfamızı açtık. Böylece pek çok kullanıcı metal yakalı çalışanımız AS'lıya internetten ulaşarak hasar tespitlerini yapabilme imkânı buldu. Pandemi sebebiyle de geliştirdiğimiz bu uygulamaya talebin çok yoğun olduğunu gördük. 80 milyondan fazla ekran sorgusu yapabilen AS'lı, 400 kişinin yapacağı işi tek başına gerçekleştirdi. Yine geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Juno uygulamamız ile cep telefonu ekran kırılmasına karşı koruma hizmeti sunmaya başladık. Mobil uygulamamızı önümüzdeki günlerde evcil hayvanlar, insan sağlığı ve klasik sigortacılıktan çok farklı, diğer servisler ile de zenginleştireceğiz" dedi.