Bakan Pakdemirli duyurdu: Balıkçılık av sezonu, bu gece sona eriyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, av sezonun hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 31 Ağustos 2020 gecesi dualarla açılan balıkçılık av sezonunun, tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu koronavirüs sürecinde sıkıntısız bir şekilde tamamlandığını belirten Pakdemirli, "2020-2021 balıkçılık av sezonu yasağı, bu gece saat 00.00'da başlıyor. Yeni av sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak" dedi.





Balıkçılarımız için sezonun kazançlı geçtiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Gelecek yılların stokları da düşünülerek, Karadeniz'in belirli bir bölgesinde hamsiye getirilen bir aylık av yasağına rağmen hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından sezon verimliydi. Ülkemizde bir önceki sezonda 830 bin ton su ürünleri üretimi ile rekora ulaşılmıştı. 2020 yılında da küçük boyda hamsi avlatılmamasına rağmen bu rakam 800 bin ton civarına ulaştı ve tarihimizin ikinci en yüksek rakamını yakaladık" dedi.



YASA DIŞI AVCILIK VE SATIŞA 23,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI



2020 yılında Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Kanunda yapılan değişiklikle birlikte yasa dışı avcılığa uygulanan ceza miktarları artırıldı. Ancak ceza miktarlarının ve denetim sayılarının da artmasına rağmen uygulanan toplam ceza miktarında düşüşler var. Bu ise Su Ürünleri Kanununda yapılan değişikliklerin balıkçılarımız tarafından benimsendiği ve kabullendiğinin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.



Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında 2020 yılında toplam 176 bin 176 denetim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Pakdemirli, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da katkı sağladığı denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 1132 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 180 kişi ve iş yerine 23 milyon 653 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 202 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi" ifadelerini kullandı.



KÜÇÜK TEKNE SAHİBİ BALIKÇILARA 13 MİLYON 733 BİN LİRA DESTEK



Pakdemirli, ayrıca 2020-2021 av sezonunda deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 13 bin 132 balıkçıya 13 milyon 733 bin lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini müjdeledi. Bakan Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da ifade etti.

Bu arada 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasuları dışındaki uluslararası sularda 'gırgır' ve 'trol' metoduyla avcılık yapabileceği bildirildi.