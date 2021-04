Kişisel veri ihlali pandemide arttı

Pandemi döneminde her kurum çalışanı dijital dönüşüm çalışmaları sırasında veri analizleriyle uykuya dalıp veri analizleriyle uyandı. 2020 yılında yaşanan ihlallerin yüzde 58'ini kişisel veri ihlalleri oluşturdu. Yaşanan ihlallerle kişisel verilere sahip çıkamayan birçok şirketin, müşterilerinin sadakatinden yoksun kalarak maddi kayıp ve itibar kaybı yaşadığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, kişisel verilerin korunması adına şirketlerin izleyebileceği yol haritasını paylaşıyor. Dijital dünyanın en acımasız kuralının verilere sahip çıkılmadığında uygulandığına şirketler tanık olmaya devam ediyor.Kişisel verilerini emanet ettikleri şirketlerden verilerinin korunması ve güvenliği konularında talepkar olan müşteriler, son yıllarda yaşanan veri ihlallerinden dolayı şirketlere karşı mesafeli yaklaşıyor. Geçen yıl gerçekleşen veri ihlallerinin yarısından fazlasında da kişisel verilerin sızdırılması durumun daha vahim halde olduğunu gösteriyor. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, bu konuda başarısız olan şirketlerin hemen hemen yarısına müşterilerin güveni pek yok. Şirketlere kişisel verilerin korunmasında büyük roller düştüğüne dikkat çeken Serap Günal, veriyi güvende tutamayan ve sızmasına neden olan her şirketin hem maddi hem de itibar konusunda büyük kayıplar yaşayabildiğinin altını çiziyor. Sektör fark etmeksizin yaşanan her veri ihlalinin altında alınmayan siber güvenlik önlemleri ve yerine getirilmeyen yükümlülüklerin barındığını da aktaran Günal, kişisel verilerin güvenliğine yatırım yapan her şirketin uzun vadede büyük kazanımlar elde ettiğinin altını çiziyor.Siber saldırganlar tarafından sayısız saldırılara maruz kalan şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Serap Günal, şirketlere kişisel veriyi korumaya dair önemli önerilerde bulunuyor.Gizliliğe en çok şirketler dikkat etmeli. Bireylerin, kişisel bilgilerini uygunsuz ve yetkisiz erişimden korumak için şirketlerin yeterli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. KVKK ve GDPR özelinde şirketlerin karşılaşacakları yaptırımlar dışında, artık bu konuda bilinçli davranışlar sergilemesi şirketlerin itibarına da artılar katacaktır.Şeffaflık müşterilerin güvenini kazandıracaktır. Tüketicilerin kişisel bilgilerini nasıl topladığınız, kullandığınız ve paylaştığınız konusunda açık ve dürüst olun. Tüketicinin verilerinin nasıl kullanılmasını bekleyebileceğini düşünün ve varsayılan olarak bilgilerini korumak için gerekli adımları atın. Bu durum müşterilerin şirkete olan güvenini artıracaktır.İş ortaklarınıza ve aldığınız üçüncü taraf hizmetlere dikkat edin. Şirketiniz adına hizmet veren herkesin, tüketicilerinizin kişisel bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığından da şirketinizin sorumlu olduğunu unutmayın.Veri sorumlunuzu tayin edin. KVKK dahilinde şirketinizin veri sorumlusu olduğunu unutmayın. KVKK'nın getirdiği gerekliliklerden önemli bir adım olan VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü gerçekleştirmeyi unutmayın.KVKK uyumluluğunuzu tamamlayın. Kişisel verileri saklamak, korumak ve işleyebilmek için gerekli olan tüm hukuki ve teknik tedbirleri şirketlerin alması gerekiyor. İhtiyaç duyduğunuz gerekli adımların atılmaması karşılığında gerçekleşecek yaptırımlar konusunda geç kalmamak adına profesyonel destek almaktan kaçınmayın.Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "Donanım, yazılım arızası, veri bozulması, siber ataklar veya verilerin yanlışlıkla silinmesi gibi sebeplerden kaynaklanabilen veri kayıplarını en aza indirmek için verinin yedeklenmesi önem teşkil ediyor" dedi. Türk Telekom'da toplam yedeklenen veri miktarı son 1 yılda yüzde 50 artarken, Alman araştırma şirketi Statista'nın raporuna göre 2024'te tüm dünyada işlenecek verinin ise günümüzden iki kat fazla olacağı öngörülüyor. Türkoğlu, "Portföyümüze ekleyeceğimiz yeni ürün ve servislerle de Türkiye'nin verisini Türkiye'de güvenli bir şekilde tutmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Türk Telekom İstanbul'da Esenyurt, Gayrettepe ve Ankara Ümitköy'de yer alan veri merkezlerinde kurumsal müşterilere sunucu barındırma, bulut sunucu, veri depolama, veri yedekleme, felaket kurtarma hizmetleri gibi birçok alanda hizmet veriyor.