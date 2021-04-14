Mersin-Antalya Akdeniz sahil yolu projesinde sona yaklaşılıyor

Akdeniz sahil projesi içinde yer alan, Mersin-Antalya karayolunda, 2021 yılı içinde bitirilmesi hedeflenen 5 tünel ve 2 viyadüğün çalışmaları hızla sürüyor.

Silifke-Aydıncık-Bozyazı-Anamur ve Gazipaşa ilçeleri arasında bölünmüş yol çalışmalarında sona geliniyor. Aydıncık Bozyazı arasında çalışmaları süren 30 kilometrelik bölünmüş yolun tamamlanmasıyla Silifke-Anamur arasında yol projesi bitirilmiş olacak.

Mersin-Antalya D-400 Karayolunda 11 saat süren yolculuk, Akdeniz sahil projesinin tamamlanmasıyla 5 saate inecek.

Mersin'de ulaşım projelerine bu yıl 800 milyon liraya yakın bütçe kullanılıyor. Bu bütçenin büyük bir kısmı Akdeniz sahil yolu üzerinde bulunan 2 tünel ve 5 viyadüğün bitirilmesi için ayrıldı.