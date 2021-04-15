Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gözler bu toplantıda! TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:00 Son Güncelleme: 15.4.2021 10:00

Gözler bu toplantıda! TCMB 2021 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısında ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Nisan ayı PPK Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Küresel piyasaları yeniden konumlandıracak olan faiz toplantısı sonrası çıkacak karar merakla bekleniyor. Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk toplantısında politika faizinin sabit kalacağını öngörülüyor. PPK Toplantısı ile 2021 Nisan ayı faiz kararı sonrası faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapılacak olması 'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yakından takip edilmesini sağlıyor. Buna göre; ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Nisan ayı PPK kararı ne oldu?

faiz kararı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. yılın dördüncü faiz kararı toplantısını yapmaya hazırlanırken tüm piyasalar faiz kararına göre şekil alacak. Şahap Kavcıoğlu'nun yeni TCMB başkanı olması neticesinde gerçekleşen ilk toplantı olması dolayısıyla alınacak faiz kararı merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin edilirken faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Nisan ayı PPK toplantısında kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı 2021 faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası'nın, bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında başta faiz kararı olmak üzere atılacak adımların belirlenmesi bekleniyor. Şahap Kavcıoğlu'nun ilk PPK toplantısında alınacak karar öncesi kurlarda olumlu hava seyrediyor. Peki ?

Merkez Bankası faiz kararı ve karar metnini saat 14:00'de duyaracak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Nisan ayı PPK Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet tarafından açıklanan faaliyet takvimine göre 2021 yılı Nisan ayı Para Politikası Toplantısı sabah saat 10.00 itibariyle başlayacak. PPK toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlık edecek. Piyasalardaki faiz indirimi ya da sabit faiz kararı öğleden sonra duyurması bekleniyor.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Nisan ayı PPK Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler bu toplantıda! TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA