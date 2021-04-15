Gözler bu toplantıda! TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Küresel piyasaları yeniden konumlandıracak olan Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası çıkacak karar merakla bekleniyor. Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit kalacağını öngörülüyor. PPK Toplantısı ile 2021 Nisan ayı faiz kararı sonrası faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapılacak olması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yakından takip edilmesini sağlıyor. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Nisan ayı PPK Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararı toplantısını yapmaya hazırlanırken tüm piyasalar faiz kararına göre şekil alacak. Şahap Kavcıoğlu'nun yeni TCMB başkanı olması neticesinde gerçekleşen ilk toplantı olması dolayısıyla alınacak faiz kararı merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin edilirken faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Nisan ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı 2021 faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası'nın, bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında başta faiz kararı olmak üzere atılacak adımların belirlenmesi bekleniyor. Şahap Kavcıoğlu'nun ilk PPK toplantısında alınacak karar öncesi kurlarda olumlu hava seyrediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ve karar metnini saat 14:00'de duyaracak.