Gözler bu toplantıda! TCMB 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararı toplantısını yapmaya hazırlanırken tüm piyasalar faiz kararına göre şekil alacak. Şahap Kavcıoğlu'nun yeni TCMB başkanı olması neticesinde gerçekleşen ilk toplantı olması dolayısıyla alınacak faiz kararı merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin edilirken faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Nisan ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Nisan ayı 2021 faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası'nın, bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında başta faiz kararı olmak üzere atılacak adımların belirlenmesi bekleniyor. Şahap Kavcıoğlu'nun ilk PPK toplantısında alınacak karar öncesi kurlarda olumlu hava seyrediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ve karar metnini saat 14:00'de duyaracak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan faaliyet takvimine göre 2021 yılı Nisan ayı Para Politikası Toplantısı sabah saat 10.00 itibariyle başlayacak. PPK toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlık edecek. Piyasalardaki faiz indirimi ya da sabit faiz kararı öğleden sonra duyurması bekleniyor.
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.
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