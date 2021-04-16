Galata Wind halka arz ne zaman olacak? 16 Nisan Galata Wind Enerji halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?

Sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları ile Galata Wind halka arz tarihi, hisse kodu ve borsa fiyatı gibi detaylar talep toplama tarihlerinin gelişiyle beraber gündeme geliyor. SPK tarafından onaylanan Galata Wind halka arz talep toplama tarihlerini 15-16 Nisan olarak duyurmuştu. Bu kapsamda "Galata Wind halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?" soruları yanıt aramaya başladı.

GALATA WIND NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK? İŞTE HİSSE FİYATI VE KODU!

SPK tarafından halka arzı onaylanan Galata Wind nerji Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek. Galata Wind halka arz izahnamesi yayınlanırken şirketin borsadaki hisse fiyatı ve kodu da binlerce yatırımcı tarafından araştırılmaya başlandı.