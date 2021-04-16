Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta göreve gelen yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde değişiklik yapılmadı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.Geçen hafta PPK üyeliğine atanan Elif Haykır Hobikoğlu da dünkü toplantıya katıldı. Bir önceki karar metninde yer alan "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadelerinin dün metinde yer almaması, Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyali olarak değerlendirildi.PPK sonrası yapılan açıklamada, TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.Açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir" denildi.Ekonomistler, karar metnindeki değişikliklerin faiz politikası açısından önemli sinyaller verdiğini belirterek, enflasyon odaklı bir yönlendirmenin ardından 29 Nisan'da Enflasyon Raporu'nun öneminin arttığını vurguladı.