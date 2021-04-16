THY’nin Max’leri gökyüzünde

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki B737 MAX tipi uçakları yeniden gökyüzüyle buluştu. Test uçuşlarının ardından iki yıl sonra İstanbul- Ankara arasında gerçekleştirilen ilk tarifeli seferde THY yöneticileri ile birlikte 96 yolcu yer aldı.Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan ve Türkiye'deki test uçuşları da başarıyla gerçekleştirilen uçak, iki yıl aranın ardından ilk tarifeli uçuşunu dün yaptı. THY filosundaki TC-LCA kuyruk tescilli uçak, dün saat 10:10'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya uçtu. İki yıl aradan sonra yapılan ilk sefere THY yöneticileri ile birlikte 96 yolcu yer aldı.THY yeniden gökyüzüyle buluşan uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekipleri aldıkları eğitim ile B737 MAX tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hâkim olacak. Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek.İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan B737 MAX tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı. Türk Hava Yolları da yeniden uçuşa geçecek uçakları için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.