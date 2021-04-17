Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı? Ramazan Bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı!

Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde koronavirüs salgınına tedbiren birçok kısıtlama uygulanırken bir yandan da milyonlarca emekli dini bayramların öncesinde aldıkları 1000 TL'lik ikramiyeleri bekliyor. Bu noktada "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri henüz duyurulmazken ödemelerin 13 Mayıs'tan hemen önce hesaplara yatması bekleniyor.
Öte yandan; SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler Ramazan ve Kurban bayramında 1.000'er lira ikramiye alacak. Dul ve yetimlere aylık oranında ödeme yapılacak.
2 AYLIK ALANLAR NE YAPAR?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenecek.