Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı? Ramazan Bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı!

Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde koronavirüs salgınına tedbiren birçok kısıtlama uygulanırken bir yandan da milyonlarca emekli dini bayramların öncesinde aldıkları 1000 TL'lik ikramiyeleri bekliyor. Bu noktada "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri henüz duyurulmazken ödemelerin 13 Mayıs'tan hemen önce hesaplara yatması bekleniyor.