Kripto parayla alışveriş yapılamayacak

Merkez Bankası, kripto paralara ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. Bitcoin ya da diğer kripto paralarla ödeme yapılmasını yasakladı. Atılan adımla yasadışı kullanım gibi gri alanların önüne geçildi. Yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıklar kullanılamayacak ve ödeme hizmeti şirketleri de kripto para borsaları ile çalışamayacak. Düzenlemede, ödemelerde kripto varlıkların kullanılması, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi yasaklandı. Yani Bitcoin ile kahve ya da otomobil alınmasının önüne geçiliyor. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek.Merkez Bankası kripto paranın ödemelerde kullanılmasının telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğunu belirterek, düzenleme mekanizması olmadığını, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık gösterdiğini, yasadışı faaliyetlerde kullanılabileceğini vurguladı.- Papara CEO/ Ahmed Karslı: Düzenleme kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklıyor. Bu konuda başka ülkelerde de düzenlemeler var. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak ödeme hizmeti şirketleri üzerinden para gönderilmesini engellemek bankaların işine yarayacaktır..- BtcTurk CEO/Özgür Güneri: Kripto parayla ödeme yapılmasının engellenmesi konusunda hemfikiriz. Düzenleyici kurumlar bizim gibi platformlara gelecek olan paranın bankalar üzerinden yapılmasını istiyor. Yurtdışı alım satım platformlarında elektronik para şirketleri üzerinden işlem yapmanın önüne geçiliyor. Bu da bence doğru.- Bitci Teknoloji CEO/Onur Altan Tan: Güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi konularda getirilebilecek kriterlerin kullanıcılar için doğru ve güvenli yatırım ortamını sağlayacağına inanıyoruz.- İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü/Şant Manukyan: Bir işlem olduğu zaman; nasıl vergilendirilecek, kurum bilançosunda hangi kalem altında olacak, değer kaybıkazancı nasıl yansıtılır vs., bunların önüne geçmek için şu anda belirli bir süreliğine yasaklama getirilmiş olabilir.- Kripto paralar ile alışveriş yapılabilecek mi? Bu alanda bir düzenleme yoktu. Merkez Bankası'nın bu yeni düzenlemesi ile artık kripto paralarla alışveriş yapabilme olasılığı ortadan kalkıyor.- Kripto paralar yasaklandı mı? Kripto paralar ile ilgili bir yasak yok. Sadece bu paralar ile ödeme yapılmasının önüne geçilerek, oluşabilecek sorunlar bertaraf edildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, 'ödemelerde kullanılmasının engellenmesine' vurgu yapıldı.- Dünyada kripto para ile ödeme yapılabiliyor mu? İki farklı düzenleme var. Bazı ülkeler kripto para ile ödeme yapılmasına izin veriyor. Bazıları vermiyor.- Düzenlemeden kripto para alımsatım platformları etkilenecek mi? Düzenlemenin kripto para platformlarına bir etkisi olmayacak. Kripto para platformlarında işlemler aynı şekilde devam edecek.- Kripto para platformlarına para gönderilebilecek mi? Kripto para alım-satım platformlarına para bankalar üzerinden gönderilebilecek. 7/24 işlem yapabilmek için platformun çalıştığı bankada hesabınız olması gerekecek.