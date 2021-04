Facebook ve Apple arasındaki fırtına dinmiyor! Mark Zuckerberg ve Tim Cook nasıl karşı karşıya geldi? İşte detaylar...

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI SEBEPLERDEN BİRİ

Bu atışmanın ardından bir süre sessiz kalan taraflar, 2018'de yine Tim Cook'un sarf etiği bazı sözler üzerine karşı karşıya geldi. Cook, The Washington Post'tan Allie Caren'a verdiği röportajda, Facebook'un veri skandalı ile ilgili sorulara sert yanıtlar vererek sönmüş ateşi yeniden harladı.

Cook, "Facebook'un konumuna siz düşseydiniz ne yapardınız?" sorusuna, "Ne mi yapardım? Ben bu duruma asla düşmezdim" yanıtını vermişti. Sadece bununla da kalmamış, "Müşteriler bizim ürünümüz değil. Onlar bizim müşterimiz ve çok değerliler. Onların deneyimlerine ve gizliliğine değer veriyoruz. O sebeple de kişisel hayatlarını takibe almıyoruz" sözleriyle Facebook'a büyük bir taş atmıştı.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI NEDİR?

2014 yılında Cambridge Üniversitesi araştırmacılarından Aleksandr Kogan, seçmenler hakkında ayrıntılı psikolojik profiller çıkarmayı amaçlayan bir anket uygulaması geliştirdi. "This Is Your Digital Life" isimli bu anket uygulaması, giriş yapan kullanıcılardan Facebook bilgilerine erişim izni istiyordu. Üstelik sadece sizin değil arkadaşlarınızın bilgilerini de sizin aracılığınızla topluyordu.