Facebook ve Apple arasındaki fırtına dinmiyor! Mark Zuckerberg ve Tim Cook nasıl karşı karşıya geldi? İşte detaylar...

Facebook ve Apple'ın arası uzun zamandır bozuk. Mark Zuckerberg'in Apple hakkında sert açıklamaları olmuştu. Son aylarda işler yasal anlaşmazlığa dönüşmüş durumda. Bir dönem aralarından su sızmayan ve birbirine destek veren iki şirketin arası neden bozuldu? Süreç nasıl başladı? Teknoloji dünyasının çok konuşulan ikilisi hakkında neler olduğuna birlikte bakalım.

Dünyanın en çok kazanan şirketlerinden Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg arasındaki savaş 2014'ten beri devam ediyor. Aslında Facebook ve Apple arasında her ikisinin de teknoloji devi olması dışında başka bir ortak özellik yok. Apple'ın en büyük rakibi Microsoft iken Facebook'un en büyük rakibi ise Google olarak biliniyor.

NEDEN REKABET HALİNDELER?

Hürriyet'in haberine göre Zuckerberg ve Cook arasındaki çekişme Cook'un Facebook'un iş modelini eleştirmesiyle başladı. Apple CEO'su 2014'te Apple'ın veri gizliliğini anlattığı açık mektubunda "Bir internet uygulaması ücretsiz ise siz müşteri değil, ürünsünüzdür" ifadelerini kullandı ve ne olduysa bu sözlerden sonra oldu.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, bu göndermeye karşı sessiz kalmayarak, "Apple telefon alınca onlar için değerli hale gelmiyorsunuz. Değerli olsaydınız Apple ürünlerinin fiyatları bu kadar uçuk olmazdı" şeklinde cevap verdi.