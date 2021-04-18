Yaşlılara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için yeni proje hazırlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan projeyle yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Projenin uygulanacağı iller Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının 2023'te yüzde 10,2, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'da yüzde 22,6, 2080'de de yüzde 25,6 olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Artan yaşlı nüfusun talep ve ihtiyaçlarının karşılanması, yaşlılara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla YAGEP'in hazırlandığı kaydedilen açıklamada, projeyle yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, belediyeler, yaşlı bakımı hizmetlerinde çalışan personel, sivil toplum kuruluşları, yaşlılar ve ailelerinin yer aldığı aktarıldı.

10 PİLOT İLDE UYGULANACAK

Açıklamaya göre, uygulama merkezi Ankara olan projenin uygulanacağı pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi.

Proje kapsamında, yaşlılara yönelik 10 gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanması, Türkiye'ye özgü ve bölgesel nitelikli yaşlı bakım modeli geliştirilmesi ve bu çerçevede farkındalık etkinliklerinin, çalıştayların ve personel eğitimlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, proje çerçevesinde ülke çalışma ziyaretleri ve yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması, raporlar hazırlanması, yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili koordinasyon ve iş birliği mekanizmasının oluşturulması da planlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan proje, 2022'de uygulanmaya başlanacak.