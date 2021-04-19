Libya ile ticaret ikiye katlanacak

Libya'dadeğişen yeni hükümetin ilk ziyareti Türkiye'ye oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 bakan ve beş başbakan yardımcısıyla ziyaret eden Libya Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, beş büyük ticaret anlaşmasına da imza attı. Bu adımın Türk özel sektörünün ticaret iştahını artırdığını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye, 2020 yılında Libya'ya 1.6 milyar dolar ihracat yaptı. 2021 ilk çeyrek Libya ihracatımız ise 563 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaşanan artış yüzde 27.3 oldu. Libya, 2021 ile birlikte dört farklı kurdan sabit kura geçince bunun olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurun sabitlenmesi yatırımcıyı rahatlattı. Bu sayede ilk üç ayda yatırımlar hız kazandı. İlk çeyrek ihracatı da bunun en büyük göstergesi" dedi.Bu yıl sonunda ihracatı 2.5 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karanfil, "Dibeybe hükümetinin öncelikleri arasında Türk iş insanlarının alacak sorunlarının çözümü de var. Önümüzdeki dönemde sürecin daha da hızlanacağına inanıyoruz. DEİK olarak düzenlediğimiz Türkiye-Libya Hibrit Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Abdulhamid Dibeybe de yarım kalan projeleri hayata geçirmek için süratle adım atacaklarını belirtti. Bu alanda hızlı sonuçlar alacağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu. Libya'nın orta bölgesinde önemli petrol yataklarının olduğunu aktaran Karanfil, şöyle devam etti: "Jeopolitik konumu açısından ticarete elverişli olan Libya'da Türk iş insanlarımızın 48 yıldır müteahhitlik sektöründe gösterdiği başarıları petrokimya ve madencilikte de sürdürmesini temenni ediyoruz. Libya, özellikle Türk müteahhitleri için son derece stratejik bir ülke. Dolayısıyla Libya'daki yeni dönemde müteahhitlik sektörümüz açısından hareketli bir dönem yaşayabiliriz."