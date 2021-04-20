Ramazan alışverişinde esnafı unutma

Artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için getirilen zorunlu kısıtlamalar en çok küçük esnafın canını yakarken, ülke genelindeki Ticaret ve Sanayi Odaları'ndan anlamlı bir destek çağrısı geldi. Vatandaşlara "En büyük kültürel ve ekononmik değerimiz olan esnafı yaşatmak için Ramazan alışverişinizi esnaftan yapın" diye seslenen oda başkanları şunları kaydetti: "Zincir marketler ya da e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak size daha konforlu gelse de zor bir dönemden geçen yerel işletmelerimizi bu Ramazan'da da unutmayalım. Esnaftan yapacağımız küçük bir alışveriş bile çok şeyi değiştirebilir. Bu sıkıntılı günleri ülke olarak ancak dayanışma ve elbirliği ile aşabiliriz."Pandeminin yarattığı tahribattan dolayı tüm kesimlerin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Ramazan ayındayız, hepimiz az ya da çok alışveriş yapacağız. Ricamız alışverişimizin yerel esnaf, tüccardan yapılmasıdır. Bir dokunuş çok şey değiştirebilir" çağrısı yaptı. Zincir marketlerin finansmana erişim imkânlarının yerellere göre daha yüksek olduğunu dile getiren Necdet Takva, şunları kaydetti: "Dayanma gücü daha az olan esnaf ve taciri vereceğimiz desteklerle yaşatmak zorundayız. Zincirlerden ya da internetten yapacağımız alışveriş yerine Ramazan'da esnafımıza el uzatmalıyız. Elbette esnafın da kendini dönüştürmesi çağa ayak uydurması gerekiyor bunu biliyoruz. Bu dönüşümde bizlere de büyük roller düşüyor ancak şimdi birlik, beraberlik zamanı."Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kısıtlamalar nedeniyle esnafın bu Ramazan'da geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik hareketlilikten mahrum kaldığını söyledi. Sadıkoğlu, esnafın bir nebze de olsa rahat nefes alması için mutlaka vatandaşların alışverişinin bır kısmını onlardan yapması gerektiğine vurgu yaptı. Esnafın ülkenin sadece ekonomik bir değeri olmadığını söyleyen Sadıkoğlu, şöyle konuştu: "Onlar bizim aynı zamanda kültürel değerimiz. Taziyemize, düğünümüze gelen, en basitinden adres sormak için kapısını çaldığımız esnafımız bugün zor durumda. Yapacağımız her alışveriş onlara cansuyu olacaktır. Hepimize bu noktada düşen çeşitli sorumluluklar var, ulusal marketler bize alışveriş için daha cazip gelse de yerel esnafımızı yaşatmak boynumuzun borcudur. Ramazan alışverişinin adresi yerel işletmeler olmalıdır."Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere mart ayı sonunda yeni bir kampanya başlattı. "Bir alışverişle çok şey fark eder" sloganı ile hayat bulan kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet ediyor. Ekonominin bel kemiği KOBİ'lerin yüzde 99'unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere başlatlan kampanya, kısa sürede ülke genelinde birçok ilde karşılık buldu. Amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek olarak açıklanan kampanya ile vatandaşlarda esnafa destek bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.Yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, "Küçükbüyük demeden alışverişimizi esnaftan yaparak onları yaşatmalıyız" diye konuştu. Oda olarak dağıttıkları 1.000 Ramazan kolisinin tamamını yerel esnaftan tedarik ettiklerini söyleyen Parmaksız, "Ayrıca biz iş insanları olarak dağıttığımız 2.500 civarında koliyi de yerel işletmelerden aldık" dedi. Parmaksız, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak davranarak sıkıntıda olan esnafımıza daha fazla destek olmamış gerektiğine dikkat çekti.Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, "Onların sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi. Yerel tüccardan yapılan alışverişin çok çok önemli olduğunu kaydeden Günay, şöyle devam etti: "Pandemiden dolayı tüm dünyada sıkıntı var. Büyük firmalar bu sıkıntıyı bir şekilde yönetebiliyor. Küçüklerin çarkı çevirmesi çok zor. Bu nedenle pandeminin başından bu yana hep yaptığımız gibi bu Ramazan ayında da vatandaşlarımızdan esnafa sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz."Zincir marketler yerine vergisini kendi şehrine ödeyen esnafın tercih edilmesi çağrısında bulunan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Alışverişlerde yerel esnafın tercih edilmesini öneriyorum. Aksi durumda esnafı göçe zorlamış oluruz. Zincir marketler sadece asgari ücretle vatandaşları çalıştırıyor. İle ekonomik olarak anlamlı bir katkı sunmuyor. Vatandaş tercihini yapmalı, zincirlerde çalışan mı olmak istiyor yoksa ilinin ekonomik olarak kalkınmasını mı istiyor" dedi.Esnafa destek çağrılarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ayakta kalırsa reel sektör ayakta kalır" dedi. Palandöken şöyle devam etti: "Esnaf ekonominin regülatörü ve barometresidir. Bu nedenle değeri çok büyüktür. Bulunduğu sokağın ve caddenin ışığıdır, sönmemesi gerekir. Sönerse bu herkes için büyük bir kayıptır."