Tommy’nin ürünleri Ağrı’da üretilecek

DÜNYA markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim Grup, 2019 yılında devreye aldığı Ağrı yatırımı sonrasında bölgede istihdam atağına kalktı. İlk etapta kademeli olarak 5 bin kişilik bir istihdam yaratma hedefi belirleyen şirket, tesiste şu an 850 kişi olan çalışan sayısını 2021 yılı sonuna kadar 1.700'lere çıkarmayı hedefliyor. Ağrı'da hayata geçirdikleri tesiste dünyaca ünlü Tommy Hilfiger markası için üretime başladıklarını söyleyen Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, "Ağrı yatırımımız 10 bin kişiye ulaşıp, tam anlamıyla realize olduğunda hedefimiz mevcut kapasitemize yaklaşık yüzde 25-30 kadar ilave bir ciro sağlamak olacak" dedi.