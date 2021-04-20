Yapılan işlemler tamamıyla yasal

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan CHP'nin 128 milyar dolar yalanına kanunlarla cevap verdi. Merkez Bankası'nın tüm işlemlerinin yasal ve şeffaf olarak gerçekleştiğini belirten Elvan, eriyen bir rezervin olmadığını belirterek, "Döviz satılırsa karşılığında TCMB'ye TL ödenir, TL satılmışsa karşılığında döviz ödenir" dedi. Elvan katıldığı televizyon programında şu mesajları verdi:Merkez Bankası, finansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasının daha sağlıklı işlemesi için zorunlu karşılıklar ve döviz alım-satım işlemlerini zaman zaman kullanır. Döviz alım-satım ihalelerini önceden açıklar. Doğrudan alım ya da satım müdahaleleri olağanüstü oynaklık söz konusu olduğunda gerçekleştirilir, sonuçları kamuoyu ile paylaşılır.Hazine Müsteşarlığı'na Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları oluşturmak için yasal olarak yetki veriliyor. Yapılan protokol ve bu protokol çerçevesindeki işlemler de tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir.Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Merkez Bankası'nın kamu bankası olan muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemleri elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildi. Eşleştirme platformlarında bu alım ve satım işlemleri Merkez Bankası'nın muhabir bankası tarafından gerçekleştirildi. Bu platformda piyasaya yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor.Bu platformda herhangi bir şahıs bulunmuyor. Döviz alım-satım işleminde taraflar birbirlerini bilmiyorlar. Kimin ne kadar aldığını karşı taraf bilmiyor, bu işlem gerçekleştirildikten sonra kimin ne aldığını, hangi bankanın ne aldığını görebiliyorsunuz. Zaten günlük olarak Merkez Bankası'nın bilançosunda ne olduğunu, bu hareketleri rahat şeklide görebiliyorsunuz.Bir muhabir banka aracılığıyla merkez bankalarının alım ve satım işlemi gerçekleştirmesi uygulamasının örnekleri dünyada bulunuyor.BU verilerin açıklanma kararı Merkez Bankası uhdesinde. Hem siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, takdir Merkez Bankası'nda. Bu işin gerçek sahibi olan Merkez Bankası teknik düzeyde açıklama yapmadan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklama yapmasının, bankanın bağımsızlığı üzerinde "gölge oluşturur" düşüncesiyle konuşmak istemedim. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından zemin oluştu. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum, yolsuzluk söz konusu değil. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan ithamlar, kabul edilebilir şeyler değil.BAKAN Elvan, ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesini öngördüklerini, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift haneli büyüme söz konusu olacağını belirtti. Elvan, "2021'in büyüme açısından daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Finansal istikrarın sağlanması açısından da oldukça kontrollü ve ılımlı yaklaşım içinde hareket etmemiz gerektiği de ortada. Bu büyümenin özellikle ihracat yönüyle ciddi pozitif yansıması olacak. 2021'i, aşılamaya bağlı olarak da Kovid-19 sürecini gözlemleyeceğiz. Fakat 2021'deki küresel ölçekteki yüksek büyüme performansı, bizi hiçbir zaman yanıltmamalı" diye konuştu.BAKAN Elvan, temel makro ekonomik politikalarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirterek, "Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi. Bakan Elvan, salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, şu an 46.5 milyar liralık bu yıl için ekstra gider söz konusu olduğunu ifade etti. Lütfi Elvan, şöyle devam etti: "Salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, şu an 46.5 milyar liralık bu yıl için ekstra gider söz konusu. Bunu 12.3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34.2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Bunlar yeterli değil ama bütçe imkânlarımız çerçevesinde biz gerekli desteği vermeye gayret ettik. Bu süreçte esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu harcamalara rağmen biz bütçe açığını yüzde 3.5'e çektik. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak. Bunları bütün olarak aldığımızda kamu maliyesi alanında oldukça disiplini bir şekilde hareket ediyoruz."BU verilerin açıklanma kararı Merkez Bankası uhdesinde. Hem siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, takdir Merkez Bankası'nda. Bu işin gerçek sahibi olan Merkez Bankası teknik düzeyde açıklama yapmadan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklama yapmasının, bankanın bağımsızlığı üzerinde "gölge oluşturur" düşüncesiyle konuşmak istemedim. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından zemin oluştu. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum, yolsuzluk söz konusu değil. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan ithamlar, kabul edilebilir şeyler değil.