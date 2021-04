Bankalar emekliler için yarışa girdi

Bankaların milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren promosyonlarında savaş gittikçe kızışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını alma taahhüdü karşılığı bankalardan promosyon alabiliyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya üç yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak.Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor. Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankalar promosyon miktarlarını ve kampanyalarını tek tek duyurdu. Arkadaşını getirene ekstra para veren de var promosyonu ikiye katlayan da…SGK ile protokol üç yıllığına 2017'de yapılmıştı. Daha iyi bir avantaj çıkarsa üç yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.- ZİRAAT BANKASI: 1.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL promosyon veriyor. 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara da 750 TL'lik promosyon ödemesi taahhüt ediliyor.- HALK BANKASI: 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.- AKBANK: Maaşlara göre 500, 625 ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350, 425 ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda, 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkânı veriyor. 30 Nisan'a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkânı sunuyor.- GARANTİ BBVA: Banka 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca 'Emekli Arkadaşını Davet Et' kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.- İŞ BANKASI: 1.500 liradan düşük maaş için 750 TL, 1.500- 2.500 lira maaşa 875 TL, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 TL promosyon veriyor.- YAPI KREDİ: 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki kampanyayla, emekli maaşlarının yatırılması için bankayı tercih edenler bir aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL nakit promosyon ödemesini kazanıyor.- ING: Emeklilere özel kampanyası ile maaşını ING'den alan emekliler, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyonu imkânından yararlanıyor. 30 Nisan'a kadar nakit promosyon alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan faydalanabiliyor.- TEB: Maaşı 1.500 liraya kadar olan emekli 850, 1.500- 2.500 lira maaş alan 1.050, maaşı 2.500 liranın üzerinde olan ise 1.250 TL promosyon alıyor. Kampanya 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.- DENİZBANK: Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 TL, 1.500-2.500 lira maaş alana 850 TL, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 TL ödeme yapıyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.- ŞEKERBANK: Maaşa göre 1.300 TL'ye varan promosyon imkânından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor.- FIBABANKA: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500-2.500 lira olan maaşa 625 lira, 2.500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.- QNB FİNANSBANK: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 TL, 1.500-2.500 lira maaşa 1.300 TL, maaşı 2.500 liranın üstünde olana da 1.600 TL promosyon veriyor