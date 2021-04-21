Son dakika: MASAK vergide kaçağı ve EPDK yüksek fiyat farklarını incelemeye aldı

AKARYAKITTA FATURA OYUNU SON BULUYOR

AK Parti'nin akaryakıtta vergi kaçağını önlemeye yönelik hazırladığı yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor. Düzenleme ile vergi, akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı uygulama dönemine geçilecek. Akaryakıt, LPG sektöründe ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira, hâlihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1'i tutarında teminat alınacak. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecek. Akaryakıtta ödeme kaydedici cihaza müdahale eden beş yıl hapis cezası öngörülüyor. EPDK'ya bayilerden ve dağıtıcılardan gelen verileri güncel olarak denetleyebilecek.

LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

Sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak.

Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir kişiye de lisans verilmeyecek. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Akaryakıt-LPG dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak.