Sakarya Gaz Sahası'nda testler mayısta başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerinin mayısta başlayacağını bildirdi. Dönmez, "Fatih'in kazdığı Tuna- 1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni sondaj gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2'den başlayacağız. Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz" dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Petrol Endüstrisi'nde Milli Teknolojiler (PEMT) toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, "Karadeniz'deki keşfimizin ardından bazı ülkeler bize açık davette bulundular. 'Gelin, bizim ülkemizde de bu çalışmaları gerçekleştirin' dediler. Dedik ki, önceliğimiz şu an yurt içi. Teklifleri şimdilik geri çevirdik ancak bu durum bizlere gelecekte yurtdışının kapılarını aralayacak." Dönmez, yerlileşen ekipmanların toplam bütçesinin 186.5 milyon liraya ulaştığını da söyledi. ANKARA