Aydem Enerji halka arz talep tarihi, hisse kodu ve fiyatı! Halka arz olan Aydem borsada ne zaman işlem görecek?

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.