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Haberler Ekonomi Haberleri Aydem Enerji halka arz talep tarihi, hisse kodu ve fiyatı! Halka arz olan Aydem borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 22.4.2021 10:59 Son Güncelleme: 22.4.2021 10:59

halka arz talep tarihi, hisse kodu ve fiyatı! Halka arz olan Aydem borsada ne zaman işlem görecek?

Aydem Enerji halka arz talep tarihi, hisse kodu ve fiyatı! Halka arz olan Aydem borsada ne zaman işlem görecek?

Enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan talep toplama tarihi devam ediyor. Geçtiğimiz gün başlayan süreç Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğinde gerçekleşirken öte yandan şirketten pay sahibi edinmek isteyen binlerce kişi “ ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Aydem halka arz talep toplama tarihi, hisse kodu ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar…

Aydem halka arz edileceği açıklamasının ardından bilindiği üzere 19 Nisan tarihinde başlayan talep toplama süreci devam ediyor. SPK'ya olan başvurusunun kabul edilmesinin ardından gündeme gelen şirket yatırımcılar tarafından "Aydem Enerji ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?" sorularıyla araştırılıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Aydem halka araz hisse başı fiyatı 8.50-9.90 TL olarak belirlendi.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

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Aydem Enerji halka arz talep tarihi, hisse kodu ve fiyatı! Halka arz olan Aydem borsada ne zaman işlem görecek?
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