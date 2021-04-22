Kayısıya dev yatırım lisanslı depo kuruluyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin simgesi kayısı için yatırımlarını hızlandırdı. 5.000 ton kapasiteli 'Lisanslı Kuru Kayısı Soğuk Hava Deposu' inşaatında sona gelindi.Malatya'nın kuru kayısıda dünya üretiminin yüzde 80'ine yakını ürettiğini anlatan Gürkan, "Finansmanını Avrupa Birliği'nden temin ettiğimiz depo inşaatında son aşamaya gelindi. Bir aksilik çıkmazsa nisan ayı içerisinde inşaat süreci bitmiş olacak. Yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı alan var. Tesis içerisinde laboratuvarı, paletleme tesisleri, paketleme tesisi, kantarlar, personel ofisleri ve benzer 10 adet deposunun olduğu, dinamik halde çalışıldığında 15 bin ton kuru kayısıyı ve aktif olarak 5 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edilecek modern ve çağdaş anlamda son teknolojiyle yapılmış bir tesis" dedi. Gürkan, kayısıdan 300 milyon dolar Malatya'ya katma değer sağladıklarını, bunu 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.