Kaçak yapıya ‘kimlikli’ önlem

Geçtiğimizgünlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) detayları belli oldu. Bu kimlik sistemi ile kaçak yapılaşma önlenecek, vatandaşın can güvenliği korunacak. Ev satın alacak ya da kiralayacak vatandaş tüm teknik bilgileri tek tıkla görecek. Olası bir depremde arama kurtarma çalışmaları da bu kimlikte kayıtlı bilgiler sayesinde hız kazanacak. Pilot çalışmaları tamamlanan ve bu ay uygulamaya başlanan proje 2019'da Kartal Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonrası geliştirildi.Kimlik kartlarının sağlayacağı avantajlar konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, "Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek. Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her beş yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak. Eğer çözümü mümkün bir hata varsa sorunun giderilmesi için süre verilecek. Can güvenliğini tehdit eden bir durum varsa bina boşaltılacak. Sorumlulara para cezası verilmesi yanında savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak" dedi. Olası bir depremde binaların yıkılması durumunda arama kurtarma ekiplerinin bu kimliklerde yer alan kat planlarına göre çalışacağını ve ciddi anlamda zaman kazanacağını belirten Can, sistemi Aselsan'ın hazırladığını söyledi.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BKS ile tamamlanan her yapıya sertifika niteliğinde QR kodu ve elektronik etiket verileceklerini belirtmiş ve şunları söylemişti: "Bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacağız. Sistem gayrimenkul sektörümüze olan güveni tazeleyecek. İzinsiz değişiklik yapılamacak."