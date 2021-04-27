17 günlük tam kapanmada dikkat çeken ayrıntı: Site yöneticilerine tam sorumluluk...

Semra Aktaş da salgının sona ermesi için herkesin tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Tam kapanma sürecinde apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşların ortak alanları kullanmaması, kısıtlamayı ihlal eden konut sakinlerinin de yöneticiler tarafından uyarılmasının önemli olduğunu dile getiren Aktaş, "Eğer koronavirüs bitecekse kullanılmasın tabi ki. Kimse kimseyle görüşmesin. 20 günü atlatalım ve işimize bakalım." diye konuştu.