Tam kapanmada uçakla seyahat nasıl olacak! Yolcuların merak ettiği sorular ve cevapları

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayacak tam kapanma döneminde seyahatlerini uçakla yapacak yolcuların merak ettiği soruları yanıtladı.



THY'den yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Türkiye'de şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği hatırlatılarak, seyahat izin belgesi olan yolcuların ayrıca geçerli HES kodları ile seyahatlerini gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.



BİLETLER ÜCRETSİZ DEĞİŞECEK



Açıklamada, bu tarihler arasında gerçekleştirilecek uçuşlar için yalnızca seyahat izin belgesi olan yolcuların biletleme yapmasına izin verileceği, bu dönem için daha önce uçak bileti almış yolcuların seyahat izin belgesi temin edememeleri durumunda ise biletlerinde ücretsiz değişiklik yapılacağı kaydedildi.



YURTDIŞI YOLCULARI ETKİLENMEYECEK



Yurtdışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların için seyahat izin belgesi gereksinimi bulunmuyor. Aynı şekilde yurtiçi aktarmalı olarak Türkiye'de bir başka şehre devam edecek yolcuların da yapılabilecek kontrollerde yurtdışı çıkışlı uçuşu olduğunu gösteren biletlerini ibraz ederek kısıtlamadan muaf olacaklar.

İŞTE MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI



-Sokağa çıkma yasağı (tam kapanma dönemi) ne zaman geçerlidir?



29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



-Tam kapanma döneminde uçuşlar devam edecek midir?



Uçuşlar planlandığı şekilde devam edecek. Yurtiçi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunluluğu dışında bir değişiklik olmadı.



-İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanmadan önce sokağa çıkma kısıtlaması olan) tarihler için yurtiçi uçak bileti aldım. Bu tarihlerde seyahat edebilmek için yine de seyahat izin belgesi almam gerekiyor mu? Seyahat İzin Belgesini kime ibraz etmem gerekiyor?



Seyahat İzin Belgesi yurtiçi uçuşlar için tam kapanma dönemi öncesinde bilet alan yolcular için de bir zorunluluktur. Seyahat izin belgenizi check-in kontuarında görevli memurlara ve dışarıda olunduğu sürece süre boyunca talep edilmesi halinde kolluk kuvvetlerine ibraz edilmesi gerekiyor.



-Tam Kapanma dönemi öncesinde yurtiçi uçak bileti aldım. Seyahat İzin Belgesi alamamam durumunda biletim ne olacak?



Seyahat izin belgesi alamayan ve tam kapanma dönemi içerisinde seyahati olan yolcular biletleme tarihi 26 Nisan 2021'den önce olmak şartıyla; yeni uçuş 20 Haziran 2021 tarihine kadar (dahil) olmak şartıyla aynı kabin sınıfında ücret farkı veya değişiklik ücreti ödemeksizin değişiklik yapabilecek veya hiç uçulmamış biletlerini herhangi bir ceza bedeli olmaksızın iade edebilecekler. Detaylı bilgi, değişiklik ve/veya iade işlemleri için çağrı merkezimize (0850 333 0 849) ulaşabilirsiniz.



-Tam kapanma dönemi içerisinde bir yurtdışı seyahatim var. Seyahat izin belgesi almam gerekiyor mu?



Türkiye çıkışlı Yurtdışı seyahat gerçekleştirecek yolcularımızın seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır. Yurtiçi aktarmalı olarak yurtdışına devam edecek yolcularımız da kontroller esnasında yurtdışı biletini ibraz etmesi durumunda havalimanına gidebilecek ve uçuşa katılabilecekler.



-Yurtdışından Türkiye'ye gelecek ve yurtiçi aktarma yapacağım. Seyahat izin belgesi almam gerekiyor mu?



Yurtdışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcularımız için seyahat izin belgesi gereksinimi bulunmuyor. Aynı şekilde yurtiçi aktarmalı olarak Türkiye'de bir başka şehre devam edecek yolcuların da yapılabilecek kontrollerde yurtdışı çıkışlı uçuşu olduğunu gösteren biletlerini ibraz ederek kısıtlamadan muaf olacaklar.



-Havalimanında izin belgem veya HES kodumla ilgili bir problem yaşamam halinde nerede işlem yapabilirim?



Tam kapanma dönemi boyunca THY'nin şehir satış ofisleri kapalı olmakla birlikte havalimanı satış ofisleri operasyon süreçlerine destek olmaya devam edecek. Bu gibi bir durum yaşamanız halinde havalimanı satış ofislerinden destek alınabilecek.



-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da sokağa çıkma yasağından etkilenecek mi?



Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan turistleri kapsamaktadır. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri de dâhil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır.