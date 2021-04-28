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Giriş Tarihi: 28.4.2021 23:10 Son Güncelleme: 28.4.2021 23:11

Ukraynalı turistler törenle karşılandı! 160 bin turist bekleniyor

İHA
Ukraynalı turistler törenle karşılandı! 160 bin turist bekleniyor

’dan ’a gelen 378 Ukraynalı turist, Dalaman Havalimanında törenle karşılandı. Ukraynalı turistler ise Türkiye’yi çok özlediklerini ve bölgenin denizi ve sahillerine hayran olduklarını ifade ettiler

YDA Dalaman Havalimanına Ukrayna'dan ilk seferler sabah saat 06.00' da Kiev'den 189 yolcusu ile geldi yine devamında saat 13.40'da Zaparoje'den 189 yolcu geldi. Yolcular, havalimanı personeli tarafından törenle karşılandı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz T. Ayaz, Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planlı seferler ile de yaklaşık 20 bin Ukraynalı misafirin YDA Dalaman Havalimanını kullanarak bölgeye gelmesi beklendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tam kapanma sürecinin sonuna kadar ise, yaklaşık 8.500 Ukraynalı misafirimizi bölgemizde ağırlayacağız. Devamında yaz sezonun 160 bin yolcu gelecek. Ukrayna'dan gelen misafirler. Kiev, Lviv (liviv), Kkarkiv (harkiv), Odessa ve Zaporozhye (zaparoje) Havalimanlarından direkt Dalaman Havalimanımıza gerçekleşecek Charter ve tarifeli seferler ile geleceklerdir"

Dalaman'a gelen Ukraynalı turistler ise Türkiye'yi çok özlediklerini ve bölgenin denizi ve sahillerine hayran olduklarını ifade ettiler.
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Ukraynalı turistler törenle karşılandı! 160 bin turist bekleniyor
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