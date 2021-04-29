Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Giriş Tarihi: 29.4.2021 12:33

Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı ile görüştü

DHA
Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Ticaret Bakanı , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ile heyetini kabul etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ve heyeti ile bakanlık binasında görüştü. Bakan Muş, ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşmemizde, gündemimizde yer alan konuları değerlendirme fırsatını bulmuş oluyoruz. Bu arada bir kulağımız da Cenevre'deki görüşmelerde. Görüşmelerden çıkacak sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ise "Yeni görevinizden dolayı sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Eminim ki Ticaret Bakanlığı'nı bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara getirecek icraatlara imza atacaksınız. Biz de bundan onur duyacağız" diye konuştu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA