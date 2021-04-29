Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ve heyeti ile bakanlık binasında görüştü. Bakan Muş, ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşmemizde, gündemimizde yer alan konuları değerlendirme fırsatını bulmuş oluyoruz. Bu arada bir kulağımız da Cenevre'deki görüşmelerde. Görüşmelerden çıkacak sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ise "Yeni görevinizden dolayı sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Eminim ki Ticaret Bakanlığı'nı bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara getirecek icraatlara imza atacaksınız. Biz de bundan onur duyacağız" diye konuştu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

