Türkiye lider pozisyonda yer aldı! En fazla destek sağlayan ülke oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali İzleme Raporu'na göre Türkiye, G20'nin gelişmekte olan ekonomileri arasında gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

Türkiye'nin likidite destek oranı GSYH'sinin yüzde 9,4'ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile Brezilya olarak dikkat çekti. Salgın döneminde Türkiye ile pozitif büyüme gösteren iki ülkeden biri olan Çin'de ise bu rakam yüzde 1,3 olarak kalırken, bu rakam Rusya için yüzde 1,5 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatlarıyla salgın döneminde atılan adımlar, alınan tedbirler ve destek paketleriyle 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüme kaydederek, pozitif büyüme rakamlarına ulaşan 2 ülkeden birisi olan Türkiye, likidite desteklerinde G-20 yükselen piyasalar sınıfında yer alan ülkeler arasında lider pozisyonda yer aldı.

Konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Türkiye'nin bütün emsallerinin çok üzerinde reel sektöre likidite desteği sağladığını vurgulayarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Dr. Tolga Dağlaroğlu'nun o açıklamaları:

Covid-19 salgınında 2020-2021 arası dönemde ülkelerin yapmış olduğu mali desteklere baktığımızda burada karşımıza çıkan en önemli destek öz sermaye takviyesi, kredi ve garantiler olarak karşımıza çıkıyor. Burada sanayileşmiş ülkelerin yapmış olduğu katkı Gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 11.34'üne denk gelirken, G20 ülkelerinde bu rakam yüzde 7.17 olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE BÜTÜN EMSALLERİNE FARK ATTI

Türkiye ile benzer kategoride yer alan gelişmekte olan ülkelerde ise bu rakamın yüzde 2.53 olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin bütün emsalleri karşısında, yani gelişmekte olan ülkelerin çok üzerinde yüzde 9.37'lik bir likidite desteğini görüyoruz. Dolasıyla bu anlamda 2020'de dünya ülkelerinden pozitif ayrışmamızda son derece önemli oldu.

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LİKİDİTE DESTEKLERİNİN TÜRKİYE'NİN DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞMASINDA ETKİSİ BÜYÜK

Tüm bunlarla beraber şunu vurgulamak gerekiyor. 2020'de Çin ile beraber pozitif büyüme gösteren iki ülkeden birisi olduk. Dolayısıyla bu likidite destekleri bu anlamda ciddi katkı sağladı.

IMF'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARDA KAMU BANKALARININ DESTEKLERİ BİLE YOK

Bu dönemde ayrıca kamu bankalarının elini taşın altına koyduğunu vurgulamak gerekiyor. Kamu bankaları burada gerçekten de bilançolarını hızlı bir biçimde büyüttüler. Bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu ortamda kamu bankalarının reel sektörü tam zamanında destekleyici önlemler aldığını gördük. IMF'in açıkladığı bu likidite desteği rakamlarına dikkat edersek, Türkiye'nin kamu bankalarının gerçekleştirmiş olduğu işlemler burada yer almıyor. Burada sadece kamu maliyesi tarafından yani Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan likidite desteklerini gösteriyor.