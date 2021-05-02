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Giriş Tarihi: 2.5.2021

CEBTETEB’e gelen ilk 20 bin kişi için fidan

CEBTETEB’e gelen ilk 20 bin kişi için fidan
Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, görüntülü görüşme ile anında müşteri edinim sürecini devreye aldı. TC kimlik kartı olanlar, CEPTETEB mobil uygulamasını telefonlarına yükleyip müşteri ol formunu dolduracak. Kimlik kartlarını telefona okuttuktan sonra banka temsilcileri ile görüntülü görüşme gerçekleştirip bankacılık sözleşmelerini dijital olarak onaylayacak. TEB, uzaktan müşteri edinimi sağladığı ilk 20 bin müşteri için de fidan dikimi yapacak. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, CEPTETEB'le dakikalar içerisinde bankacılık işlemlerinin dijital yapılacağını söyledi.
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CEBTETEB’e gelen ilk 20 bin kişi için fidan
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