Avrupa otomotiv pazarında büyüme sinyali

Avrupa'da otomotiv pazarı martta toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı 2021 Mart'ta yüzde 66.1, otomobil pazarı yüzde 62.7, hafif ticari araç pazarı yüzde 98.5 büyüdü. Martta bir milyon 661 bin adet araç satıldı. Otomobil satışları bir milyon 387 bin adete, hafif ticari araç satışları ise 235 bin adete çıktı. Yılın ilk üç ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 4.1 artışla 3 bin 710 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 0.9 artışla 3 milyon 80 bin adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2 artışla 533 bin adet oldu. 2021'in ilk üç ayında en fazla düşüş sırasıyla yüzde 25.7 ile Portekiz, yüzde 21.4 ile Romanya ve yüzde 19.1 ile Litvanya'da yaşandı. En fazla büyüme ise yüzde 44.7 ile İsveç, yüzde 29.6 ile İtalya ve yüzde 23.6 ile Fransa'da oldu.Türkiye, Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 60.6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında altıncı, yüzde 57 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında altıncı, 70.3 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında beşinci ülke olarak yer aldı.