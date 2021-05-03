Nisan ihracatı kanatlandı

Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili olan Gaziantep, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,4 artış ile 883 milyon 575 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'in Ocak-Nisan dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ülkemiz ve şehrimizin nisan ayı ihracat performansı, içinden geçtiğimiz zor günlerde motivasyonumuzu artırdı. Dilerim yılsonuna kadar bu performansı devam ettiririz.

Gaziantep'in geçen yıl yaptığı toplam ihracatın yüzde 40'ına bu yılın ilk 4 ayında ulaştıklarını belirten Yıldırım, "3,1 milyar dolarlık bu performans içinden geçtiğimiz zor günlerde piyasalarda nakit akışının ve tedarik zincirinin devamlılığı için motivasyonumuzu artırıyor. Özveri ile çalışarak bize bu gururu yaşatan tüm ihracatçı üyelerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Nisan ayında gerçekleştirilen 883 milyon dolarlık ihracatın önemine dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Geçen yıl pandemi nedeniyle Nisan ayında ciddi bir durgunluk oldu ama bu yıl ulaştığımız yüksek rakam moral verici oldu. Yine Ocak –Nisan dönemi ihracatımız da geçen yıla göre yüzde 36,9 oranında arttı. Büyük dalgalara ve ters esen rüzgara karşı küreklere iyice sarılan, bırakmadan, yorulmadan ülkesi için alın teri dökerek büyük başarılara imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, taş üstüne taş koyan herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

17 günlük kapanma kararına da değinen Ünverdi, "Alınan tedbirlere toplum olarak harfiyen uymak zorundayız ve bu hepimiz için insani bir sorumluluk. Yaşamımızı büyük oranda kısıtladık ve bu çabaların boşa gitmemesi için çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir süreç ama bunu fırsat bilmeli ve korona virüsten bir an önce kurtulmak için temasın önüne geçmeliyiz. İnşallah tam kapanma bittiğinde vaka sayılarını en aza indirmiş oluruz ve aşı çalışmalarıyla yakın zamanda daha güzel günlere hep birlikte kavuşuruz. Bu süreçte sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve tüccarlarımızın yaşadığı sorunları çok iyi biliyor, yakından takip ediyor ve çözümü için büyük çaba gösteriyoruz. Bu süreçte kamu destekleri sorun yaşayan sektörler öncelikli olmak üzere devam etmeli ve nerede yara varsa büyümeden kurutulmalı" dedi.