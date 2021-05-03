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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:57 Son Güncelleme: 3.5.2021 12:41

... Ticaret Bakanı duyurdu: Tüm zamanların en yüksek rakamı...

AA
Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı...

haberi: Ticaret Bakanı Nisan ayı rakamlarını duyurdu. Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi.

2019'A GÖRE YÜZDE 22 ARTTI

Bakan Muş, "Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu. İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu. " dedi.

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Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı...
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