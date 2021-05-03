Tedarik sanayi ihracatta hedef büyüttü

Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatı ocakmart aylarında yüzde 10.3 artışla 7.6 milyar dolara yükseldi. Tedarik sanayisinin ihracatındaki artış ise otomotiv ana sanayisinden daha fazla oldu. İlk üç aylık ihracat yüzde 17.1 artarak 2.9 milyar dolar seviyesine çıktı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nın (TAYSAD) yeni Başkanı Albert Saydam, 2021 sonu ihracat hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Tedarik sanayisinin çok sayıda ülkeye gerçekleştirdiği çeşitli ürün ihracatından dolayı ana sanayiden daha az etkilendiğini ifade eden Saydam, "Sıçramalarımızı da bu bağlamda daha çok yapabiliyoruz. Bu sene, tedarik sanayisinin toplam ihracatını 11.5 milyar dolar olarak revize ettik. Ana sanayinin de 19 ila 20 milyar dolar arasında ihracat gerçekleştireceğini bekliyorum. 2021'de 31.5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak iki sene önceki 32 milyar dolar çizgisine yaklaşacağız" dedi. Ana sanayide üreticilerin ani duruş ya da başlangıç kararlarının tedarik firmalarını zorladığını söyleyen Saydam, üyelerinin yüzde 55'inin ani duruşlar nedeniyle ciro kaybı beklediğini anlattı.