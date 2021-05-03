Ticaret Bakanı Muş'tan 'ciro kaybı desteği' açıklaması: "Bilgi yanlışlığını düzeltelim"

"Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı adlı bir vatandaşın, devletin 'ciro kaybı desteğine' başvuru yaptığı ve hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bilgi yanlışlığını düzeltelim" diyen Muş, "Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir" diyen Muş, "Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" paylaşımı yaptı.