Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Muş'tan 'ciro kaybı desteği' açıklaması: "Bilgi yanlışlığını düzeltelim"
Giriş Tarihi: 4.5.2021 00:31

Ticaret Bakanı Muş'tan ' desteği' açıklaması: "Bilgi yanlışlığını düzeltelim"

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Ticaret Bakanı Muş'tan 'ciro kaybı desteği' açıklaması: Bilgi yanlışlığını düzeltelim

Ticaret Bakanı , desteğinin eksik yatırıldığı iddialarına tepki gösterdi. Olayın aslını izah eden Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim" dedi.

"Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı adlı bir vatandaşın, devletin 'ciro kaybı desteğine' başvuru yaptığı ve hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bilgi yanlışlığını düzeltelim" diyen Muş, "Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir" diyen Muş, "Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" paylaşımı yaptı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanı Muş'tan 'ciro kaybı desteği' açıklaması: "Bilgi yanlışlığını düzeltelim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA