Ukrayna, büyük özelleştirme projeleri için Türk yatırımcıları bekliyor

Dmitro Senniçenko, Türk yatırımcılar için Ukrayna'daki özelleştirme fırsatlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Varlık Fonu'nun, ülkedeki özelleştirme faaliyetlerini düzenleyen kurum olduğunu aktardı.

Ukrayna'da hükümetin politika olarak devletin ekonomideki varlığını azaltmak ve yatırımcı çekmek istediğini ifade eden Senniçenko, "Ukrayna'da Sovyetler Birliği döneminden miras kalan emlak, tarım, endüstriyel makine üretimi gibi pek çok farklı alanda hala 3 bin 600 devlet teşebbüsü var. Bazı stratejik kurumlar haricinde çoğu özelleştirme listesinde." dedi.

Ukrayna'da özellikle altyapı ve telekom alanlarında Türk girişimcilerin aktif olduğunu belirten Senniçenko, Türk yatırımcıları özelleştirme projelerinde de görmeyi umduğunu söyledi.

Senniçenko, tüm sürecin şeffaf olduğunu vurgulayarak, girişimcilerin, web sitesi üzerinden özelleştirme teşebbüslerine ilişkin bilgilere ulaşabileceğini bildirdi.

"ASKIYA ALINAN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRME PROJELERİ GEÇEN AY TEKRAR AÇILDI"

Dmitro Senniçenko, geçen yıl salgına rağmen 1.900 ihale gerçekleştirdiklerini ve 3 milyar grivna (108 milyon dolar) ile önceki yıla kıyasla 4 kat fazla gelir elde ettiklerini aktararak, amaçlarının satıştan yüksek değer elde etmekten ziyade ehil yatırımcı bulmak olduğunu söyledi.

Senniçenko, 10 milyon dolar üstü projelerin "büyük özelleştirme" projelerine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde değerinin altında gidebilir endişesiyle büyük özelleştirme projeleri kısa süreliğine askıya alınmıştı ancak geçen ay alınan kararla bu fırsat tekrar açıldı. Mesela, yaz ortasında Avrupa'nın en büyük titanyum madeni üretim tesislerinden birisi için ihale olacak, ihracata yönelik bir ürün... Ayrıca, diğer önemli teklif olarak Kiev'in merkezinde 35 hektarlık makine inşa tesisi yaz sonu gibi ihaleye çıkacak, tesis çalışmıyor ancak ulaşım ve diğer açılardan çok merkezi ve büyük bir saha... Bununla birlikte 4 yıldızlı ve 374 odalı President Otel ihaleye çıkacak. Geçen yıl Kiev'in en işlek caddelerinden birindeki Hotel Dnipro'yu 21 katılımcının olduğu ihale sonucu 1 milyar 100 milyon grivnaya (40 milyon dolar) özelleştirmiştik."

Türkiye'nin sanayi bölgeleri ve işleme faaliyetlerinde gelişmiş olduğunu ifade eden Senniçenko, "Ukrayna da tarım alanında önemli üretim yapıyor. Yatırımcılar burada alıp, işleyip iç piyasaya satabilir ya da ihracat yapabilir." dedi.

TÜRK YATIRIMCILARA ÖZELLEŞTİRME İHALELERİNE KATILMA DAVETİ

Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanı Senniçenko, Ukrayna'nın, muhtemelen Avrupa'daki ilk elden özelleştirmeyi tamamlamamış tek ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ilk olma fırsatınız var. Ayrıca, Ukrayna ve AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var. Burada üretilip kolayca AB'ye satılabilir. Bununla birlikte girişimciler için cazip bir ortam sağlama konusunda reformlar yapıyoruz. Türk firmalarının da dahil olduğu büyük altyapı projesi devam ediyor, yollar yapılıyor. Altyapı da geliştikçe teşebbüslere yatırım artıyor."

İki ülkenin tarihte iyi işler gerçekleştirdiğini, gelecekte de çok ortak işler yapacağını aktaran Senniçenko, "Ukrayna, yatırımlar için açıldı. Türk yatırımcıları özelleştirme ihalelerine katılmaya ve beraber kazanmaya davet ediyoruz." dedi.

Senniçenko, Ukrayna ve Türkiye arasındaki STA görüşmelerinin sonuna gelindiğini hatırlatarak, STA'nın, iki ülke ekonomisine ekstra enerji getirmesini umduğunu söyledi.