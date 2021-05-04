Akaryakıtta düzenleme sektöre faydalı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz hafta akaryakıt piyasasında kanun ihlallerine karşı önemli bir düzenlemeye gitti. Petrol mevzuatına aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilerek lisansı iptal edilen firmalara, petrol piyasasında faaliyet lisansı verilmeyecek ve aynı zamanda belirli bir sermaye şartı aranacak. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan Shell & Turcas'ın CEO'su Emre Turanlı, düzenlemenin sektör açısından genel anlamda faydalı olduğunu belirterek, "Kaçak akaryakıt kalmadı Türkiye'de. Vergi konusunda da yapılan düzenlemeler genel anlamda iyi oldu. Sektörün geleceği açısından atılan bu adımları destekliyoruz" dedi. Elektrikli araçların akaryakıt sektörünü dönüştürmesinde teknolojinin yapısının etkili olacağını da vurgulayan Turanlı, hem aracın ham de şarj ünitesinin hızına bağlı olarak bu dönüşümün şekilleneceğini belirtti. Çin'deki operasyonlarında elektrikli araç şarj istasyonları kurulduğunu ve 5 dakikalık bir sürede şarj edilebildiğini belirten Turanlı, er yada geç sektörün elektrikli araçlara göre kendini şekillendireceğini de vurguladı.