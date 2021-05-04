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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:26

MSB: , hedef uçağı başarıyla vurdu

DHA
MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu

Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; Aksaray atış alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.

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MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
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