THY ilk çeyrekte 61 milyon dolar net kar açıkladı!

Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektörünü olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına rağmen bu yılın ilk çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı ve 61 milyon dolar net kar ile tamamladı.



KARGO GELİRLERİ YÜZDE 77 ARTTI



THY bu yılın ilk çeyreğinde gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü ve 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam gelirin yüzde 46'sını oluşturan kargo gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.





MALİYETLERİ YÜZDE 34 DÜŞÜRDÜ



Koronavirüs salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen THY, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı da başardı.



409 MİLYON FAVKÖK ELDE ETTİ



Bunun sonucunda THY'nin nakit yaratmapotansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar, FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16.7 puan artarak yüzde 26,6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon FAVKÖK elde etti.





6.4 MİLYON YOLCU TAŞIDI



THY, yolcu kapasitesinin yüzde 48 oranında gerilediği yılının ilk çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 6. 4 milyon yolcu taşıdı. Geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştıran THY, bu süreçte kapatılan hatlar yerine kârlı hatlara kapasite kaydırmaların başarı ile gerçekleştirildi. Nisan ayı sonu itibarıyla şirketin uçak filosu 231'i dar gövde, 106'sı geniş gövde ve 25'i kargo uçağı olmak üzere toplam 362 uçaktan oluştu



BAŞARI HİKAYEMİZ SÜRECEK



İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan salgın krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız 'zor olanı başarmak' olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz tüm zorlu süreçlerin üstesinden gelen milletimiz gibi zor olanı başardık. Ancak bu rakamlar, krizin her aşamasını titizlikle yöneten, uçaklarımız tamamen yerdeyken dahi hiç oturmayan Türk Hava Yolları ailemiz için sürpriz değil. Bu başarı; milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur. Bizler aynı özveriyle çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz. Şirketimizin başarısına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.



Havacılık sektörünün en zor yılı olarak kabul edilen 2020'de Avrupa'nın en fazla uçan havayolu olan Türk Hava Yolları 2021 yılının ilk çeyreğinde de bu başarısını korudu. Şirket, salgın sürecinde kargo taşımacılığına ağırlık vererek kriz dönemini fırsata çevirerek filosundaki birçok yolcu uçağını ise Turkish Cargo'nun kullanımına sundu



60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



2021 yılının şubat ayı verilerine göre; Turkish Cargo hava kargo pazarında rekor düzeyde büyüyerek, dünyanın en büyük 5'nci hava kargo taşıyıcısı oldu. Turkish Cargo, 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olduğu uçuş ağı gücünü yüzde 33 kapasite artışı ile taçlandırdı. THY iştirakleri ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlıyor