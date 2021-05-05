THY’den devlere kârlılık dersi

Türk Hava Yolları (THY), sektörü derinden etkileyen Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkisiyle kendi ölçeğindeki küresel rakiplerinin zarar ettiği bu yılın ilk çeyreğinde, kâr açıklamayı başardı. THY, yılın ilk üç ayını, piyasa beklentilerinin aksine 61 milyon dolar (438 milyon TL) net kârla tamamladı. Bu yılın ilk üç ayında Lufthansa 1 milyar euro, Swiss Air 350 milyon dolar zarar açıklamıştı.THY tarafından yapılan açıklamada, global havacılık sektörünün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan fazla bir zamanı geride bıraktığı belirtildi. THY'nin bu zorlu dönemde 2021'in ilk çeyreğini 61 milyon dolar net kârla tamamladığı bildirilen açıklamada, "Ortaklığın 2021 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde yüzde 29 düştü ve 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelirin yüzde 46'sını oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi" denildi.Kovid krizinin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen bayrak taşıyıcı, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı başardı. Bunun sonucunda şirketin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar, FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16.7 puan artarak yüzde 26.6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti. THY ilk çeyrekte toplam 6.4 milyon yolcu taşıdı.2020 yılı boyunca Avrupa'nın en fazla uçan hava yolu olan THY'nin, 2021 yılının ilk çeyreğinde de bu başarısını koruduğu vurgulanan açıklamada, şirketin, salgın sürecinde kargo taşımacılığına ağırlık vererek kriz dönemini fırsata çevirdiği ve filosundaki birçok yolcu uçağını Turkish Cargo'nun hizmetine açtığı anlatıldı. Açıklamada, 2021 yılının şubat ayı verilerine göre Turkish Cargo'nun hava kargo pazarında rekor düzeyde büyüyerek, dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olduğu belirtildi.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan pandemi krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız 'zor olanı başarmak' olarak nitelendirilebilir. Aynı özveriyle çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.