Ziraat GYO 6 Mayıs’ta borsada

İSTANBUL Finans Merkezi Projesi'nin en büyük paydaşı olan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Oratklığı (GYO), son yılların en büyük halka arzını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arzda pay başına 1.60 TL ile 1.88 milyar TL kaynak sağlanırken, 5 milyar TL tutarında olmak üzere 2.7 kat talep geldi. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olurken, Ziraat GYO paylarının 6 Mayıs tarihinde ZRGYO koduyla Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ziraat GYO, halka arz sonrası ulaştığı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşti.Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu ilk halka arzına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, "Halka arza gelen yüksek talep, Ziraat Finans Grubu marka gücünün ve Ziraat GYO'ya olan güvenin göstergesidir. Bu yönüyle Ziraat Finans Grubu'nun büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gösterdik" dedi