Bakan Derya Yanık'tan 'Sosyal Destek Ödemesi' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız" dedi.

Süreç içinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayretinde olduklarını belirten Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı teslim edildiğini kaydetti.



