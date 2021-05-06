Hastanede personel transferine mercek

Çalışanların ülke ekonomisi ve üretkenliği için taşıdığı önemin bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "İşgücü pazarının rekabetçi yapısını korumak için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Sağlık çalışanlarının, salgın döneminde oldukça özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Küle, şunları kaydetti: "Çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızın, çalışma koşullarında en ufak geriye gidişe yol açabilecek rekabet karşıtı uygulamalar bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. İşte bu soruşturmada bazı hastanelerin, personellerinin diğer hastanelere transferini engelleyen uygulamaların olup olmadığı hususunu titizlikle inceliyoruz." Kurul, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle aralarında büyük teknoloji şirketleri, perakende ve restoran zincirlerinin bulunduğu 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. İşverenlerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ticari sırların korunmasına ilişkin endişelerinin farkında olduklarını belirten Küle, bunu önlemenin yolunun hareketliliği engellemeye yönelik uygulamalardan ziyade bu hakların korunmasına ilişkin yasal çerçeve olduğunu belirtti.