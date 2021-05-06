Son dakika: BKM açıkladı: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseliyor!

Son dakika:BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.