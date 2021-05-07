Türk Telekom 2021’e hızlı başladı

Türk Telekom, 2021'in ilk üç ayında yüzde 20.4 büyüme ile 7.6 milyar TL gelir elde ederek yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışla 3.8 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 50.1 oldu. Yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom'un net kârı yüzde 105'lik artışla 1.36 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da yüzde 40 artışla 1.3 milyar TL'ye yükseldi.Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'nin bir çeyreği daha pandemi kısıtlamalarıyla geçirdiğini belirterek, "Umuyoruz ki zor zamanların sonuna hızla yaklaşıyoruz. Finansal mükemmellik ve risk yönetimi, dijitalleşme, verimlilik ve üstün müşteri deneyimine öncelik vererek 2020 yılının zorluklarını büyük fırsatlara dönüştürmeyi başardık. 2021'de daha da iyi bir performans elde etmek için gücümüze güç kattık" dedi. 2021'e tahminlerinden daha güçlü başladıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti: "2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15.4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. Hedefimiz, en iyi müşteri deneyimine ulaşmak. Birinci çeyrekte 600 binden fazla abonemizi ADSL'den fibere geçirdik. Fiber ağımızın uzunluğunu 336 bin kilometreye, hane halkı kapsamasını ise 27.1 milyona yükselttik."İLETIŞIME, hız ve bağlantıya en çok ihtiyaç duyulan pandemi sürecinde, Türk Telekom'un yaratıcı ve akılcı çözümleriyle müşterilerini değerli hissettirmek için gösterdiği özen ve hassasiyet 'yüzde 81 müşteri memnuniyeti' olarak karşılık buldu. Bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından Türk Telekom için 81 ilde 08.08.2020- 20.08.2020 tarihleri arasında, CATI (bilgisayar destekli telefon anketleri) yöntemiyle 15-65 yaş aralığında kadın ve erkek karışık olacak şekilde toplam 1.202 Türk Telekom abonesiyle gerçekleştirilen 'Evde İnternet İlk Abonelik' araştırmasına göre; 2020 yılının Mart, Nisan, Mayıs aylarında evlerine ilk defa internet bağlatan Türk Telekom kullanıcılarının yüzde 81'inin şirketin bağlantısından memnun olduğu belirlendi.YILIN ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 50.6 milyona ulaşan Türk Telekom'un, son 12 aydaki net abone kazanımı 2.2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13.6 milyona yükselirken, sabit genişbant ARPU büyümesi yıllık yüzde 14.1 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yüzde 65 yükselişle 7.3 milyonu aştı. Mobil abone sayısı 23.3 milyon olurken, mobil ARPU yıllık yüzde 12.2 büyüdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 9.5GB olarak gerçekleşti.