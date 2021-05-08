Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez duyurdu! Yerli lityum testlerden başarıyla geçti
Giriş Tarihi: 8.5.2021 23:56 Son Güncelleme: 8.5.2021 23:56

duyurdu! testlerden başarıyla geçti

İHA
Bakan Dönmez duyurdu! Yerli lityum testlerden başarıyla geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , dünyada ilk defa bor atıklarından elde edilen yerli lityumun, Türkiye’nin en büyük batarya üreticilerinden tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu.

Sıvı bor atıklarından elde edilen yerli lityum, ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YERLİ LİTYUMLA GÜÇ BULACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti. Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Dönmez duyurdu! Yerli lityum testlerden başarıyla geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA