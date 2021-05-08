Bakan Dönmez duyurdu! Yerli lityum testlerden başarıyla geçti

"TÜRKİYE'NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YERLİ LİTYUMLA GÜÇ BULACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti. Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak." ifadelerini kullandı.