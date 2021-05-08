Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kanal İstanbul projesi ile ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi projede ilk olarak köprülerin yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Köprü ile başlayacak, 6 köprümüz var. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul'un parçasıdır, 6 yıl içinde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.