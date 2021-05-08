Halkbank, TL nakdi kredilerde % 37 büyüdü

Halkbank ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 artırarak 692.9 milyar TL'ye taşıyan banka, nakdi kredilerinde yüzde 30.3 artış sağlarken, toplam kredilerini ise yüzde 30.8 artışla 577.7 milyar TL'ye yükseltti. Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37.6 büyüme başarısı yakaladı.Halkbank'ın toplam mevduatı ise 2020 Mart sonuna kıyasla yüzde 44.1 artışla 471.6 milyar TL oldu. Sağladığı desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye odaklandıklarını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "KOBİ kredileri büyüklüğümüz 199 milyar TL ve KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 21.5 seviyesine ulaşarak sektördeki lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Son 1 yılda 42.5 milyar TL'si esnaf kredisi olmak üzere 124 milyar TL KOBİ kredisi kullandırdık. Bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin itici gücü olan KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektör firmalarını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile protokoller imzalayarak, sektörün pandemi süreci nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aşmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Arslan, "Bu dönemde önceliğimiz toplumun farklı kesimlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vererek ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Cumhurbaşkanlığımız kararları öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı politikaları doğrultusunda salgınla mücadele yönünde alınan önlemlere kalıcı bir katkı vermektir" dedi.Türk bankacılık sektöründe bir ilk gerçekleştirerek 'Kadın Girişimci Bankacılık' birimi kuran Halkbank'ın Genel Müdürü Arslan, "Bu dönemde kadın girişimcilere de özel avantajlar sunduk. Bünyemizde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurarak kadınlara desteğimizi kurumsallaştırdık. Kadın girişimci kredisiyle de ilk çeyrekte yaklaşık 20 bin kadın girişimciye 1.8 milyar TL'nin üzerinde kaynak sağladık" dedi.